Napoli in ritiro a Dimaro: le date ufficiali!

Il prossimo campionato di Serie A comincerà in anticipo rispetto al solito ed il Napoli ha già pianificato il suo ritiro precampionato. Gli azzurri, come ormai di consueto, affronteranno ben due ritiri per preparare la prossima stagione: uno a Dimaro, l’altro a Castel Di Sangro.

Dimaro, Italy : Aurelio De Laurentiis president of SSC Napoli, Cristiano Giuntoli sporting director of SSC Napoli and Luciano Spalletti coach of SSC Napoli during an SSC Napoli training session in Dimaro, Italy. Photo by Fotoagenzia Copyright: xFOTOAGENZIAx

La squadra di Spalletti si recherà in Abruzzo, come annunciato nei giorni scorsi, dal 23 luglio al 6 agosto, in prossimità dell’inizio del campionato. La prima gara, infatti, è in programma per il 13 agosto.

Quest’oggi la Società Sportiva Calcio Napoli, con un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha reso note anche le date del ritiro a Dimaro. Gli azzurri saranno in Trentino dall‘8 al 19 luglio per iniziare la stagione 2022-23. Di seguito il Tweet ufficiale.

📌 Il Napoli comincerà la stagione agonistica 22/23 in Val di Sole nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri, che arriveranno nel pomeriggio dell’8 luglio, sosterranno il primo allenamento sabato mattina 9 e resteranno in ritiro fino al 19 luglio. pic.twitter.com/xxIFI9oaIp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 12, 2022