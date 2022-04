Ultime calciomercato, Ilic nel mirino del Napoli: è sfida con due big di Serie A

Il Napoli continua a monitorare vari profili per il prossimo calciomercato. Dopo l’addio di Insigne, e la spinosa situazione rinnovi di Ospina, Fabian e Mertens, il Napoli dovrà concentrarsi anche sul mercato in entrata. Passi in avanti su quel fronte sono stati fatti: sembrano ormai quasi certi gli arrivi di Kvaratskheila e Olivera.

Gli azzurri, comunque, pensano anche ad altri rinforzi. In particolare, come riporta TuttoMercatoWeb, pare che la società partenopea abbia messo gli occhi su un gioiello del Verona. Ivan Ilic infatti, ex Manchester City ora in forza ai gialloblu, è corteggiato dal Napoli, ma non solo.

VERONA, ITALY – JANUARY 24: Antonin Barak (C) of Verona celebrates with team mates (L – R) Darko Lazovic and Ivan Ilic after scoring their side’s second goal during the Serie A match between Hellas Verona FC and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on January 24, 2021 in Verona, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ilic grazie alle sue prestazioni ha attirato su di sé l’interesse di vari top club. Oltre al Napoli infatti anche Inter e Milan sono fortemente interessati al calciatore, anche se la valutazione è piuttosto alta. L’Hellas Verona, infatti, valuta 20 milioni il cartellino del suo gioiello.