Cremonini e l’amore per Napoli: “È una città unica, lo Scudetto sarebbe uno spot per il mondo”

Cesare Cremonini è a Napoli per un progetto riguardante le periferie. L’obiettivo è quello di ridare colore e speranza alle periferie delle grandi città. Per questo motivo Cremonini e Rosk, artista siciliano, hanno anche ideato e realizzato un murale a Ponticelli, periferia partenopea. A tal proposito l’artista italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le parole.

“Quella maglia di Maradona una gioia per me indossarla, la terrò tutta la vita, tutti abbiamo amato quel Napoli di Diego”.

“È nato un progetto meraviglioso con un artista siciliano straordinario, abbiamo creato un’idea che ha preso piede giorno dopo giorno. Lo scopo è entrare nelle scuole in difficoltà e aiutare i ragazzi che vivono in situazioni di disagio nella loro periferia e portare un messaggio di speranza per il futuro”.

“Gli occhi dei bambini quando mi vedono nella loro scuola sono bellissimi, si sentono importanti anche loro e capiscono che non sono dimenticati. Questa centralità del progetto sulle realtà in difficoltà sta dando grande speranza e mi rende molto felice”.

“Se dovesse vincere il Napoli lo Scudetto l’immagine della festa in città sarebbe uno spot per tutto il mondo, è una delle tifoserie più calorose e riconosciute al mondo. Lo scudetto del Napoli darebbe al calcio italiano quel segno di passione che solo a Napoli si può trovare”.

“Da tifoso del Bologna non posso che essere invidioso di chi vincerà lo scudetto, sogno il tricolore per la mia squadra del cuore. Sinisa è un grande guerriero e senza mezze misure. Bologna calcisticamente è mezza addormentata, veniamo da anni complicati con diverse gestioni societarie. Sinisa sta dando tanto alla città, anche per quanto riesce a trasmettere ai tifosi”.

“Sono davvero felice dell’affetto dei napoletani, ho tanti amici e colleghi qui. Molte canzoni del nuovo disco le ho scritte qui a Napoli, mentre guardavo il golfo. Grazie alla città, che ha una sua verità e chi viene da fuori può solo ammirare e abbracciare. Voglio comunicare il mio amore a questa città per quanto mi trasmette”.