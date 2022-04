VIDEO | INCHIESTA PLUSVALENZE: CHE SUCCEDE CON IL CASO OSIMHEN?

Nel corso della giornata di domani ci sarà la prima udienza per il caso plusvalenze. Il Napoli, insieme ad altri club (tra cui Juve ed Inter), è coinvolto nell’inchiesta. La Procura FIGC sta infatti indagando sull’operazione Osimhen.

In particolare, come riportato da Calcio e Finanza, Le cessioni di Karnezis e i tre Primavera sono valse in totale 20,1 milioni per 19,8 milioni di plusvalenza. Secondo l’accusa degli inquirenti, il reale valore dei giocatori ceduti è pari a 470mila euro, con plusvalenze fittizie per 19,3 milioni, mentre il reale valore di Osimhen è pari a 52 milioni e non a 71,2 iscritti a bilancio.

E quindi cosa rischia il Napoli? Secondo la procura gli azzurri…

