Napoli ancora in lotta per lo scudetto? Arriva il commento social di un ex azzurro

Il Napoli non è riuscito a battere la Fiorentina in casa al Maradona. Ieri infatti i viola si sono imposti per 2-3, fermando gli azzurri e andando ad ostacolare il sogno scudetto dei partenopei. Al momento, infatti, la squadra di Spalletti occupa il secondo posto in classifica, a -2 dal Milan e a pari punti con l’Inter, che deve però recuperare una partita.

In una stagione altalenante come questa, però, non tutto è perduto. Le tre squadre di testa hanno avuto spesso delle frenate inaspettate e il discorso scudetto non è mai stato davvero chiuso. Né il Milan, né l’Inter né il Napoli hanno mai davvero allungato sulle inseguitrici, regalando sorpassi e controsorpassi mozzafiato.

Perciò il Napoli continua a crederci, come testimoniato da un post Instagram pubblicato quest’oggi. L’account ufficiale del Napoli infatti ha pubblicato una vignetta con la scritta “Non è finita finché non è finita; forza Napoli, sempre!”.

E, a quanto pare, anche un ex azzurro continua a crederci. Gokhan Inler, infatti, ha commentato il post, scrivendo un convinto “sempre” seguito da un cuore azzurro. Inler, che ha vestito la maglia del Napoli dal 2011 al 2015, ha sempre avuto un forte attaccamento alla maglia. Questo commento lo dimostra, e carica ancora di più l’ambiente nonostante il passo falso di ieri.