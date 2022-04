Addio di Lozano? Il Napoli prepara il sostituto per il messicano

E mentre il Napoli subisce una battuta d’arresto in questo campionato, procedono le trattative e le idee messe sul tavolo per la prossima stagione.

Sembra ormai quasi concluso l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, il 21enne della Dinamo Batumi, che potrebbe arrivare il 1° luglio a parametro zero. Il giocatore georgiano ha ottenuto lo svincolo dalla Fifa dal Rubin Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

FOTO: Getty Images, Lozano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è da escludere un addio al Napoli di Hirving Lozano. Il messicano, infatti, potrebbe essere sostituito proprio dal nuovo acquisto in programma per il club partenopeo ed andare quindi alla ricerca di nuove esperienze.