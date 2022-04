Ancelotti, no alla Nazionale per accettare il Napoli: il retroscena

Il Napoli nel 2018, dopo l’addio di Maurizio Sarri, scelse Carlo Ancelotti come nuovo mister. Il tecnico ex Milan aveva il compito di conferire al Napoli quella mentalità che spesso manca, ed è mancata, agli azzurri.

L’esperienza di Ancelotti al Napoli, ad onor del vero, non è stata memorabile. Il tecnico italiano infatti ha lasciato la panchina partenopea dopo appena una stagione e mezzo all’ombra del Vesuvio. Al suo posto De Laurentiis optò per Gennaro Gattuso.

Proprio oggi, però, Carlo Ancelotti ha svelato un retroscena riguardante il suo accordo con il Napoli. Don Carlo, per sua ammissione, fu molto vicino alla Nazionale Italiana, prima che Mancini prendesse definitivamente il vuoto lasciato da Ventura. Ancelotti, però, rifiutò l’Italia per continuare ad allenare quotidianamente un club. Di seguito le parole.

“Ho avuto l’opportunità nel 2018 con l’Italia, ma sapete perché non me la sono sentita? A me piace la vita di tutti i giorni, non solo le partite. Il giorno per giorno è il mio genere, finché non cambio quel chip non allenerò una squadra. L’esperienza in Italia ai Mondiali del 94 è stata spettacolare, ma non voglio lavorare solo tre giorni all’anno, quando quella voglia svanisce, mi fermo”.