Venuti da brividi: “Oggi giocheremo contro un popolo”

Napoli e Fiorentina stanno per scendere in campo per la trentaduesima giornata di Serie A e nel pre partita Lorenzo Venuti, terzino della Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Ieri l’Inter ha superato per 2-0 il Verona, portandosi a pari punti con i ragazzi di Spalletti: vincere oggi vorrebbe dire distanziare nuovamente i nerazzurri, mettendo ulteriore pressione al Milan, impegnato stasera con il Torino.

Venuti ha sottolineato l’importanza della partita, affermando di esser conscio di dover misurarsi contro un intero popolo, non solo contro una squadra.

Ecco le sue parole:

“Ovvio che oggi non giochiamo solo contro una squadra ma contro una città e un popolo. Questa è l’essenza del calcio e il bello di poter vivere queste partite“.