L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato ai giornalisti presenti in sala stampa al Diego Armano Maradona la vittoria dei suoi contro il Napoli per 3-2.

“Stiamo facendo grandissime cose”, ha dichiarato entusiasta il tecnico. “Abbiamo ripetuto la prestazione fatta a San Siro. Non era facile venire in questo stadio, contro il Napoli, e fare quello che abbiamo fatto. Abbiamo tenuto il Napoli sotto mano e non gli abbiamo concesso di gestire la partita.

Sulla difesa: “Per il nostro modo di giocare, ci prendiamo il rischio di lasciare la profondità. Aver limitato Osimhen, nonostante ciò, significa che i centrali hanno lavorato benissimo. Voglio tutti concentrati, ora Martinez Quarta sta andando in panchina ma quando entra fa sempre bene. I centrali difensivi sono affidabili”.

Poi, aggiunge: “Oggi siamo stati anche cinici, in passato non concretizzavamo le occasioni. Rispetto all’andata siamo cresciuti tanto, oggi senza coraggio la gara si sarebbe messa in maniera diversa”.

Che obiettivo si pone la Fiorentina? “Chiaramente adesso si alza l’asticella, vogliamo rimanere in questa zona di classifica. Restano molte partite difficili da giocare ancora, cercheremo di aggiungere ancora qualche perla al lavoro che stiamo facendo”.

Chi è favorito, a questo punto, per la lotta Scudetto? “Le partite da giocare sono ancora tante. Anche oggi nessuno si aspettava qui questo risultato. Tutte giocano col coltello tra i denti e credo che si andrà con un testa a testa fino alla fine”.