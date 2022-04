VIDEO | SPALLETTI ELOGIA ITALIANO: AVETE SENTITO?

Parole d’elogio da parte di Luciano Spalletti per il suo collega Vincenzo Italiano. Queste le dichiarazioni del mister azzurro alla vigilia di Napoli-Fiorentina: “Vanno dati meriti alla società: hanno lavorato bene sul mercato e sulla scelta dell’allenatore. Per le insidie bisogna andare a vedere la gara di Coppa Italia dove abbiamo preso 5 gol in casa. Ho portato Italiano come esempio ai miei ragazzi: aveva grinta anche in 9 vs 10 all’ultimo minuto con tre gol avanti. Questo è il modo corretto per dare la determinazione giusta alla squadra. Loro vogliono proporre un calcio moderno, un calcio veloce, un calcio fatto di pressioni alte e di avvolgimento di gioco sulle catene esterne, attaccano molto dalle fasce. Sarà una partita difficilissima, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, vogliamo provare a vincerla. Però in casa ne abbiamo presi 5 l’ultima volta, quindi la difficoltà c’è tutta per la partita di domani”.

#spalletti #napoli #fiorentina #napolifiorentina #seriea #italiano

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/MVUAK8u

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I