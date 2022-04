VIDEO | MARADONA PIENO? LA RISPOSTA DI SPALLETTI!

Tra le domande poste a Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Fiorentina, è stato chiesto un parere sul Maradona pieno, e il tecnico ha risposto così: “L’idea di calcio che vogliamo sviluppare abbiamo tentato di farla costantemente. Le sconfitte in casa sono figlie di tentativi non riusciti di mettere in pratica il calcio che volgiamo fare. Ci sono stati anche episodi sfavorevoli, come perdere senza subire tiri in porta. Abbiamo avuto la volontà di ripetersi tutte le volte e non dobbiamo fare nulla di diverso. Il fatto dello stadio pieno in questo finale di campionato era il pezzetto che ci mancava. Se dento la gara avremo momenti di difficoltà, bisognerà guardarsi intorno per capire la reazione che dobbiamo avere. Far bene al cuore dei napoletani è meglio della posizione in classifica. I napoletani sono in grado di capire chi sta avendo un buon comportamento e questo è un premio che ci piace prenderci. Lo stadio pieno è un po’ come un mantello che ti avvolge e ti fa diventare un supereroe”.

