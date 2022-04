VIDEO | LOTTA SCUDETTO? SPALLETTI ELOGIA I SUOI RAGAZZI!

Domanda sulla lotta Scudetto fatta a Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia della sfida tra Napoli e Fiorentina, con il tecnico del Napoli che ha elogiato i suoi giocatori per quanto fatto fin qui. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo ragionare su quella che è la nostra corsa. Dobbiamo avere un’idea su quello che ci aspetta, su quello che vogliamo che ci aspetti. Come avevamo detto le volte precedenti, arrivati a questo punto, sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che noi, Milan, Inter e Juventus siamo in lotta per lo scudetto. Ce lo giochiamo in questo finale di campionato, al di là di quelli che sono i risultati del campionato: dobbiamo proseguire per la nostra strada. La gestione dello spogliatoio diventa facile: abbiamo capito con che professionisti doc abbiamo a che fare. Il fatto di poterci giocare lo scudetto, dopo tutto quello che abbiamo passato, è segno che abbiamo ragazzi seri, professionisti veri. Questi ragazzi si allenano in maniera serissima: se non ti sei comportato da grandissimo professionista, diventa difficile mantenere quel ritmo in una partita come quella contro l’Atalanta. Tutti vogliono giocarsi questa possibilità e sono convinto che fin da domani lo faranno vedere”.

