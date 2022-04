VIDEO | LOBOTKA E DEMME FORTI ALLO STESSO MODO: SENTITE SPALLETTI!

Alle domande su Lobotka, che sta vivendo un momento di forma straordinario, Luciano Spalletti ha risposto facendo un paragone con Diego Demme, meno impiegato ma altrettanto importante. Queste le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Il play forte delle squadre è colui che ti dà degli sbocchi, fa giocare bene la squadra. Anche qui mi viene facile ricordare quando lui è stato infortunato e ha giocato Demme: in quel caso è stato il migliore in campo. Dopo lo tolto dal campo e ho messo Lobotka, ma Demme domani entrerà in campo e farà vedere quanto è in condizione. La qualità del gruppo forte è quando i giocatori fanno di tutto per giocare al tuo fianco e non al tuo posto. Lobotka forte, ma Demme forte quanto Lobotka, se solo l’avessi fatto giocare”.

#napoli #fiorentina #spalletti #lobotka #demme #napolifiorentina #seriea

