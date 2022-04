VIDEO | NAPOLI-FIORENTINA: LA SCELTA SU OSIMHEN!

Può tornare a sorridere Luciano Spalletti: arrivano notizie più che confortanti dalla sessione d’allenamento mattutina, tra queste il ritorno in gruppo del numero 9, Victor Osimhen. Il nigeriano, a questo punto, dovrebbe tornare titolare nella sfida di domenica alla Fiorentina.

Di seguito il report ufficiale del Napoli, pubblicato qualche minuto fa proprio sul sito degli azzurri:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/BsolgOn

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I