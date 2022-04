Ribery non ha dubbi: “Vinceranno loro lo Scudetto!”

La corsa scudetto continua ad emozionarci sempre più settimana dopo settimana. Uno dei protagonisti della lotta retrocessione con la sua Salernitana, Franck Ribery, ha espresso il suo parere riguardo questo finale di campionato ai microfoni di Tuttosport.

Di seguito le dichiarazioni dell’ex Bayern Monaco a Tuttosport:

“Perchè sono venuto a Salerno? Semplice: la passione, l’amore per questo sport. È la mia vita. E io, ancora oggi, sono felice al campo, mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. La mia carriera non è venuta per caso: è il frutto di tanti sacrifici abbinati alla gioia di giocare a calcio. Che tu lotti per vincere la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai“.

Il francese conclude poi, così: “Lo scudetto? Per me lo vince il Milan!”