Siparietto tra Mertens e Osimhen: è successo a Castel Volturno

Uno dei grandi dubbi che si porterà dietro Luciano Spalletti fino alla partita di domenica contro la Fiorentina riguarda ovviamente le condizioni di Victor Osimhen, con il quale ovviamente non si vuole per niente rischiare, nonostante la sua grande voglia. Nell’edizione odierna, Il Mattino, ha provato a fare chiarezza sulla situazione del nigeriano, svelando anche una curiosità.

Osimhen Mertens Napoli

Mertens a Osimhen: “Tutto ok?”, la risposta del nigeriano

Molto curioso l’aneddoto raccontato stamattina da Il Mattino: è andato in scena un simpatico siparietto tra Mertens e Osimhen, che sembra fiducioso in vista della Fiorentina:

“<<Come stai?>>, gli ha urlato Mertens quando lo ha incrociato nel corridoio del centro tecnico. <<Tutto ok>>, ha risposto lui col pollicione all’insù. Il segnale di una squadra unita, che non intende lasciare nulla al caso. Ciro è il primo che si rincuora per le condizioni del nigeriano”.

Sul quotidiano, poi, concludono così: “Nessuna lesione al muscolo della coscia sinistra. Nulla di grave, ma la spia dell’allarme non si spegne ancora, il medico non accende il semaforo verde: il dolorino non è andato via del tutto e quindi i muscoli della stella nigeriana devono essere protetti in queste ore come si fa con le cose preziose”.