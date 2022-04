Non solo il Napoli, Berardi nel mirino di un’altra big di Serie A!

Domenico Berardi sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, potendo contare anche su compagni di reparto come Traorè, Scamacca e Raspadori che gli stanno dando manforte, e ciò lo ha portato nell’occhio del ciclone del calciomercato.

Tra i vari club accostati in questi giorni all’esterno classe ’94 c’era anche il Napoli, che saluterà Lorenzo Insigne al termine della stagione e dovrà rimpiazzarlo.

A proposito della rosa di squadre interessate a Berardi ha parlato anche l’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, al quale, però, non risultano contatti tra la società partenopea e Berardi.

Di seguito le sue parole a Sky Sport:

“Ho l’impressione che questa possa essere l’estate di Berardi. Piace al Milan e ci pensa anche la Roma, in caso di addio di Zaniolo. Scamacca ad oggi non è nel mirino dei rossoneri. Il Milan sicuramente comprerà un difensore centrale, Botman è il più vicino, ma molto dipenderà anche dal rinnovo di Romagnoli e dal rientro di Kjaer, e credo che proverà ad acquistare anche un centrocampista importante per rimpiazzare Kessié ed un attaccante esterno come Berardi“.