Napoli su Zaniolo, una big di Serie A punta l’esterno della Roma

Nel corso della trasmissione ‘Sportitalia Live’, in onda su Sportitalia, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. Ha parlato delle voci di mercato intorno al trequartista della Roma, Nicolò Zaniolo, che è stato accostato a Juventus e Napoli nelle ultime settimane. Di seguito le sue parole:

“In Italia c’é solo la Juve interessata a lui, é una delle loro priorità per il mercato estivo”.

Roma, Nicolò Zaniolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“La valutazione della Roma é di 50 milioni più bonus, per arrivare a circa 60. Mentre per la Juve si aggira attorno ai 40 milioni. Per Allegri é fondamentale aggiungere un altro giovane italiano dopo Chiesa.”