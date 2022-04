Napoli-Fiorentina, arriva la risposta di Italiano su Odriozola e Bonaventura

Il Napoli continua a preparare la sfida di domenica, alle ore 15:00, contro la Fiorentina allo Stadio Maradona. Gli azzurri e i viola sono tra le squadre più elettrizzanti da vedere e, perciò, la gara di domenica promette spettacolo e imprevedibilità. Il Napoli, in piena lotta scudetto, cercherà di mettere pressione al Milan, impegnato alle ore 20:45.

Quest’oggi l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha risposto alle domande dei suoi tifosi attraverso una diretta Youtube. Il format, denominato Fiorentina Weekly, dà la possibilità ai tifosi di poter porre delle domande ai propri beniamini. Italiano, in particolare, si è soffermato anche sulla sfida di domenica, in particolare sui rientri di Odriozola e Bonaventura e sul ballottaggio Piatek-Cabral. Di seguito le parole del mister.

Italiano, Fiorentina Weekly

MOTIVAZIONI? “Siamo sempre concentrati, bisogna per forza arrivare determinati e motivati. Io cerco di stimolarli e non lasciarli mai da soli. Poche volte non siamo stati all’altezza, quindi sotto questo aspetto siamo bravi”.

JUVE? “Pensiamo prima agli impegni precedenti. Sarà comunque un impegno importante, ma ci penseremo più avanti”.

NAPOLI? “Ci vorrà lo stesso spirito visto a Milano contro l’Inter. Non sarà facile, il Napoli è in grande forma, ci sarà una grande spinta dal pubblico. Dobbiamo fare una gara di sacrificio e sicuramente l’attenzione avuta a Milano ce la teniamo stretta”.

ODRIOZOLA E BONAVENTURA? “Non saranno a disposizione, non stanno ancora bene. Sono ancora alle prese con due infortuni fastidiosi. Mancherà anche Torreira per squalifica, ma chi lo sostituirà si farà trovare pronto. In quella zona c’è Amrabat che lo ha già sostituito e ha lavorato anche bene questa settimana”.

CABRAL? “In netto miglioramento. Nell’ultima gara con l’Empoli si è liberato da qualche ansia di troppo e penso che abbiamo fatto un’ottima partita”.

PIATEK? “C’è anche Piatek e stanno lavorando bene entrambi. Piatek è ancora dolente per l’infortunio che ha avuto quindi vedremo domenica chi giocherà”.