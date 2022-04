Napoli su Zaniolo, Alvino smentisce: “Non c’è nulla!”

La notizia che sta rimbalzando sempre più nelle ultime ore è quella di un forte interessamento da parte del Napoli per il gioiello della Roma, Nicolò Zaniolo. A fare un punto sulla situazione ci ha pensato anche Carlo Alvino, che in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli ha smentito quasi totalmente le voci di stamane.

Zaniolo Napoli Alvino

Zaniolo al Napoli: Alvino chiarisce

Di seguito le dichiarazioni del giornalista napoletano, Carlo Alvino, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Zaniolo sarà a disposizione di Spalletti nella prossima annata calcistica? Ho letto la notizia e sono andato a verificarla personalmente. Non ho avuto alcun riscontro. C’è zero, anzi sottozero. Ma non dico che se la siano inventata di sana pianta, avranno avuto le loro informazioni. Io però ho notizie ben diverse”.