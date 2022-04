VIDEO | Tegola NAPOLI: infortunio per OSIMHEN

Il Napoli è tornato in campo dopo la trasferta di Bergamo: dall’allenamento di stamattina arrivano però brutte notizie per gli azzurri, che dovranno far i conti con uno stop per Victor Osimhen, che ha lasciato l’allenamento anzitempo.

Di seguito il report ufficiale comunicato dal Napoli:

“Dopo il successo a Bergamo, la seduta mattutina di lunedì e la giornata di riposo di ieri, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile alle ore 15.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto.

Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra”.

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/FWa2KSj

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I