VIDEO | Calciomercato Napoli, il piano per arrivare a ZANIOLO!

Un’indiscrezione bomba di calciomercato quella lanciata questa mattina dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli vuole fare sul serio per Nicolò Zaniolo.

Una notizia – con tanto di prima pagina – che ascrive la squadra partenopea tra le pretendenti per il centrocampista della Roma. Ad alimentare i rumors ulteriori sul futuro dell’ex Inter sono gli ultimi sviluppi tra il calciatore e il tecnico giallorosso, José Mourinho, che è probabilmente pronto a farlo rientrare da titolare contro la Salernitana, senza tuttavia ridimensionare le voci di calciomercato.

Non è un mistero che il calciatore sia monitorato dalla Juventus, che considera Zaniolo come uno degli indiziati principali a sostituire il partente Paulo Dybala.

D’altronde, lo stallo tra il calciatore e la Roma nelle trattative per il rinnovo di contratto non fa registrare segnali. Il numero 22 giallorosso guadagna una cifra di 2 milioni di euro annui più bonus, fino al 2024.

Anche lo stesso agente del ragazzo, Claudio Vigorelli, nelle scorse settimane ha ammesso che, in realtà, la questione non è stata ancora affrontata con la Roma, che ormai fa i conti con la possibilità di lasciarlo partire nel caso in cui non si trovasse un accordo.

Una crepa, quella tra i giallorossi e Zaniolo, in cui, quasi a sorpresa, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole inserirsi.

