Infortunio Osimhen, l’attaccante nigeriano lo farà domani a Castel Volturno

La notizia dell’ultim’ora in casa Napoli riguarda l’infortunio, totalmente inaspettato, di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha lasciato anzitempo la sessione odierna d’allenamento per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Negli scorsi minuti a Sky Sport hanno fatto chiarezza sulla situazione.

Osimhen infortunio esami

Infortunio per Osimhen: domani gli accertamenti

A Sky Sport confermano le voci degli ultimi minuti: sono in programma per la giornata di domani, giovedì 7 aprile, gli accertamenti medici per Victor Osimhen. Soltanto domani, quindi, Luciano Spalletti potrà realmente conoscere le condizioni del suo numero 9, che farà di tutto per esserci nella sfida alla Fiorentina.