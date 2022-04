Zaniolo accostato al Napoli, l’agente fa chiarezza: “Basta speculazioni, questo è il suo obiettivo”

Le voci che vorrebbero Nicolò Zaniolo al Napoli nella prossima stagione continuano a rimbalzare con prepotenza sui social, e non solo. Per chiarire la situazione è intervenuto ai microfoni di LaRoma24.it, Claudio Vigorelli, agente dell’attaccante della Roma.

Napoli Zaniolo

Zaniolo al Napoli? L’agente fa chiarezza

Di seguito le dichiarazioni di Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, a LaRoma24.it:

“Vorrei fare chiarezza sulla situazione di Nicolò. Leggo in queste ore dichiarazione sulla stampa di persone (Gaspare Galasso, ndr) che non rappresentano l’entourage del giocatore, il quale è composto dalla sua famiglia in primis e da me. Tutte le questioni che riguardano l’ambito sportivo e il mercato le gestisco io. Quindi non sono da prendere in considerazione dichiarazioni di altri.

Il ragazzo va solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana leggiamo di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi della stagione”.