La notizia è iniziata a circolare già in queste settimane: la Lazio si sarebbe scritta alla corsa per Dries Mertens. Com’è ben noto, non ci sono novità in merito alla trattiva per il rinnovo contrattuale tra il belga e il Napoli, malgrado la volontà del calciatore di restare in maglia azzurra.

Il club azzurro detiene la clausola unilaterale di rinnovo che difficilmente sarà esercitata a causa dell’ingaggio esoso attualmente in essere. Motivo per cui diverse sono le sirene di mercato che vedono protagonista proprio il leader all-time della classifica marcatori del Napoli.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

C’è la Lazio dell’ex Sarri, i dettagli

Oltre all’Inter – che è ormai da tempo sul giocatore -, ci sarebbe anche la Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. A rilanciare l’indiscrezione è Il Tempo, spiegando quelli che saranno gli argomenti all’ordine del giorni del vertice in programma tra il tecnico e il patron biancoceleste, Claudio Lotito. Di seguito, il passaggio in questione:

“(…) Tanti i nomi in ballo da Romagnoli e Casale a Maxime Lopez (il preferito del tecnico per sostituire il partente Leiva), a centrocampo Allan, se si svincola, e Vecino, libero da giugno, altre possibili piste di elementi già pronti. In attacco il napoletano Mertens, solo per citare quelli che saranno liberi tra due mesi”.