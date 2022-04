In attesa di concretizzare in tutto e per tutto gli affari Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli continua a monitorare eventuali occasioni in sede di calciomercato in vista dell’estate.

Alla compagine azzurra urge anche un intervento in difesa, dove con ogni probabilità è ai saluti Axel Tuanzebe. Il difensore è pronto a tornare al Manchester United dopo la brevissima esperienza all’ombra del Vesuvio: scenario che impone delle mosse in entrata.

Piace Bastoni, ma c’è un problema

L’ultimo nome, a tal proposito, è quello di Simone Bastoni. A rivelarlo è stato nelle scorse ore il quotidiano Tuttosport, spiegando che quello del classe ’96 è un profilo gradito al club partenopeo.

Calciomercato Napoli Bastoni

Tuttavia, la questione è strettamente collegata alla ‘vicenda Nigeria’ che blocca il mercato dei liguri: l’udienza al TAS di Losanna è previsto per il 19 e 20 maggio. Nel caso in cui la situazione dovesse sbloccarsi, si potrà iniziare a parlare di una possibile trattativa.