Bari possibile vetrina per i giovani del Napoli, spunta l’indiscrezione

La SSC Bari domenica ha vinto il suo girone di Serie C, riuscendo così a conquistare la Serie B dopo quattro lunghi anni. I biancorossi, sotto la presidenza di Luigi De Laurentiis, hanno quindi portato a termine il primo passo verso il ritorno in Serie A. A causa della nuova norma sulle multiproprietà, però, la Filmauro, società di Aurelio e Luigi De Laurentiis, non potrà più essere proprietaria di Napoli e Bari. Per questo motivo una delle due squadre sarà ceduta entro il 2024.

A questo proposito, ma non solo, Luigi De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. De Laurentiis ha svelato, però, soprattutto un retroscena interessante anche in chiave Napoli. Stando a quanto dichiarato dal presidente, infatti, la SSC Bari potrebbe essere una soluzione importante per qualche giovane del Napoli per riuscire a valorizzarlo.

Proprio dopo questa stagione, infatti, tanti giovani della Primavera sono riusciti a mettersi in mostra e ad attirare della attenzioni intorno a sé. Calciatori del calibro di Idasiak, Saco, Vergara, Ambrosino, Cioffi e D’Agostino sembrano pronti a scendere in campo tra i “grandi”.

Una buona soluzione quindi, come ipotizzato anche da De Laurentiis, potrebbe essere quella di iniziare a prendere le misure nel campionato cadetto. Le loro qualità potrebbero venir fuori una volta per tutte, e soprattutto potrebbero rivelarsi delle pedine importanti per il Napoli del futuro.

Queste le parole di De Laurentiis – “C’è un giocatore del Napoli che chiederebbe per la Serie B?

“Non ne abbiamo ancora parlato, ma il Bari può essere importante per qualche giovane del Napoli che può valorizzarsi“.