Ultime Fiorentina in vista del Napoli, c’è la notizia su Ikoné

Il Napoli continua a credere al sogno scudetto. In una stagione decisamente sui generis per la Serie A contemporanea, in cui tre squadre lottano per il titolo, gli azzurri sono ora a -1 dalla vetta. Il Milan, infatti, ha pareggiato in casa contro il Bologna per 0-0, consentendo al Napoli di accorciare il distacco.

Il Napoli affronterà domenica la Fiorentina al Maradona. Sfida ostica per gli uomini di Spalletti, vista la qualità e il ritmo della squadra di Italiano. All’andata fu vittoria azzurra al Franchi, ma i Viola sono una compagine tutt’altro che da sottovalutare.

Napoli Fiorentina infortunio Piatek (Getty Images)

Dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli quest’oggi la Fiorentina è tornata ad allenarsi per la prima volta in vista della trasferta partenopea. Stando a quanto riportato da Fiorentina.it Jonathan Ikoné, rimasto in panchina per un piccolo problema contro l’Empoli, si è allenato in gruppo e sarà disponibile domenica. Odriozola e Bonaventura, invece, hanno continuato il lavoro personalizzato.