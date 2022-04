Zanoli, l’ex allenatore: “C’è una cosa che farà sempre! Giuntoli come un padre per lui”

Dietro all’importante vittoria, il Napoli esamina anche le altre note positive sulle quali si potrà basare per le prossime gare. Una fra queste, è l’ottima prestazione di Alessandro Zanoli che ha colpito l’attenzione di molti tifosi azzurri e non solo.

In un periodo in cui si reclamano giovani italiani, il classe 2000 guadagna la fiducia dei suoi sostenitori e, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il suo ex allenatore Ferdinando Lamanna. Di seguito quanto riferito:

“Ho visto il debutto di Zanoli contro l’Atalanta. Appena ha iniziato a correre centralmente per il rigore di Mertens ho notato alcuni dettagli che già faceva nel corso dell’allenamento anni fa. È velocissimo e non lascia spazio al suo avversario per ragionare: questa è la sua natura. Riuscirà sempre a creare situazioni di questo tipo, ieri contro un avversario molto forte ha debuttato con personalità”.

Alessandro Zanoli, Atalanta-Napoli (Gettu Images)

“Giuntoli come un padre per Zanoli”: parla l’ex allenatore

“L’artefice di tutto è Giuntoli, senza la sua benedizione non staremmo qui a parlarne: è come un secondo padre per tutti quelli che possono lavorare con lui, ha conoscenze che non potete immaginare. Aver modo di confrontarsi con lui è indelebile, ha una dote importante: ti ascolta, e ci tiene al senso di appartenenza”.

“Napoli ha una terra ricca di talenti, ma per quale motivo c’è sempre una situazione che non emerge? Quando venivo a fare provini in Campania vedevo fior fiori di giocatori, potrebbe diventare ciò che ha rappresentato l’Atalanta in Lombardia. Se danno spazio a Giuntoli, creerebbe un settore giovanile di livello: è uno di quei direttori sportivi che ha in mano la situazione sotto ogni punto di vista”.

“Zanoli centrale? Lo ha fatto qualche volta con me, a sinistra non saprei anche perché non hai modo di provare in Serie A. Ieri ha dimostrato ciò che sa fare”.