Report allenamento Napoli, lavoro personalizzato per quattro azzurri

Archiviata la vittoria di Bergamo, il Napoli pensa già alla prossima sfida, la delicata gara interna contro la Fiorentina. A proposito di ciò, la società partenopea ha rilasciato un comunicato ufficiale relativo all’allenamento appena concluso a Castel Volturno. Spalletti può sorridere: Giovanni Di Lorenzo è tornato in campo, anche se per svolgere solo del lavoro personalizzato, così come Meret, Ounas, e Petagna.

Di seguito il report ufficiale:

Report allenamento Napoli

“Dopo il successo a Bergamo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15. La squadra che ha giocato dall’inizio a Bergamo ha svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, compreso Osimhen, dopo una prima fase di attivazione hanno disputato una partita di allenamento con la Primavera e componenti del Settore Giovanile. Ounas, Petagna, Di Lorenzo e Meret hanno svolto lavoro personalizzato in campo“.