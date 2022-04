Insulti razzisti a Koulibaly, arriva il comunicato dell’Atalanta

Durante la partita di ieri giocata al Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli, non sono mancati (come al solito) i beceri cori razzisti all’indirizzo di Kalidou Koulibaly. Il Napoli ha vinto il match, ma ieri il calcio ha perso di nuovo la partita più importante. Il razzismo non può avere spazio negli stadi e la risposta della società bergamasca non si è fatta attendere: in un comunicato ufficiale – che riportiamo di seguito – l’Atalanta denuncia quanto avvenuto, prendendo seccamente le distanze dai comportamenti incivili di alcuni tifosi e promettendo delle azioni per risolvere il problema.

Tifosi Atalanta

“Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza.

Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate“.