Dato sui rigori del Napoli: non succedeva dalla stagione 2007-2008

Il Napoli non parte con il giusto equilibrio Bergamo, ma il contatto in area fra Mertens e Musso ha svoltato le sorti del match portando alla seguente assegnazione del calcio di rigore segnato da Lorenzo Insigne.

Ma stando da quanto è emerso dai dati Opta, non è la prima volta in cui al Napoli viene concesso il penality, anzi i dati emergenti dicono tutt’altro. Infatti, quest’anno per la squadra azzurra sono in totale ben 8 i rigori segnati in questa stagione di Serie A, rappresentando la prima volta dal suo ritorno nel massimo campionato.

8 – @sscnapoli ha segnato 8 gol su rigore in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato (dal 2007/08). Dischetto.#AtalantaNapoli #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 3, 2022