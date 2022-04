Dedica speciale per Insigne: messaggio del capitano dopo la rete

Dopo i primi minuti del tutto confusionari per il Napoli, la squadra partenopea passa in vantaggio sull’Atalanta grazie al rigore rimediato in area di rigore da Mertens e messo a segno dal capitano Lorenzo Insigne.

Il contatto fra Musso e Mertens ha deciso per ora il vantaggio del Napoli e, dopo il penality concesso da Di Bello, Lorenzo Insigne non ha voluto sprecare l’occasione spiazzando il portiere della Dea. Ma ciò che passa in primo piano non è solo il gol segnato, ma la dedica rivolta a suo figlio in onore del suo compleanno.

Il 24 azzurro dopo aver concretizzato il rigore, oltre ad esultare toccandosi lo stemma del Napoli, ha anche rivolto una frase verso le telecamere per suo figlio che domani compirà gli anni, esprimendo: “Auguri a papà”.