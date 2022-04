Atalanta-Napoli, De Laurentiis si complimenta con la squadra: “Vittoria di tenacia”

Il Napoli riesce ad incassare tre punti fondamentali per far fronte alla vetta della classifica che al momento vede Napoli e Milan a 66 punti, in attesa dell’esito dei rossoneri contro il Bologna.

Eljif Elmas, Atalanta-Napoli

La vittoria contro l’Atalanta dà una grande iniezione di fiducia alla squadra di Spalletti che riesce a superare gli ostacoli dati dalle importanti assenze con un modo del tutto positivo. Infatti, a congratularsi con la squadra, è lo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ha tenuto ad esprimere le sue congratulazioni tramite Twitter, scrivendo: “Grande vittoria, di cuore e tenacia. Bravissimi tutti! Forza Napoli Sempre”.

ECCO IL TWEET:

Grande vittoria, di cuore e tenacia. Bravissimi tutti! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 3, 2022