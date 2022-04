Caso Osimhen, Giuntoli: “Non lo abbiamo mai fatto! Vi svelo la verità sulla multa”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a DAZN prima della gara fondamentale contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Caso plusvalenze? Noi siamo molto sereni, facciamo sempre le cose secondo le regole, non abbiamo problemi.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen

Osimhen? Non c’è un caso Osimhen: lui ha chiesto dei permessi per motivi personali. Tra l’altro, era anche squalificato per la partita di oggi. Victor è un ragazzo straordinario, un grande professionista ed è amato da tutti.

Noi non comunichiamo mai le nostre situazioni interne, non capisco perché vengano fuori sempre questi problemi. Multa? Ma no, assolutamente!”