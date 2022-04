UFFICIALE – Il Bari batte il Latina, biancorossi in Serie B!

Giornata di grandi emozioni per la famiglia De Laurentiis. Nel giorno in cui il Napoli ha battuto l’Atalanta, raggiungendo il primo posto in classifica, il Bari del presidente ADL conquista matematicamente la Serie B.

I biancorossi infatti hanno battuto il Latina fuori casa e, in virtù della sconfitta del Catanzaro, è ora matematicamente nella serie cadetta. Il gol di Antenucci al 23′ regala così la promozione alla squadra pugliese, che punta ora alla Serie A. Né Catanzaro né Monopoli possono raggiungere il Bari in vetta alla classifica.

Entro il 2024 la famiglia De Laurentiis dovrà scegliere quali delle due squadre tenere. A causa delle nuove norme sulle multiproprietà, infatti, Bari e Napoli non potranno essere capitanate dal gruupo Filmauro.