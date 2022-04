Marino: “Non stiamo pensando al Lipsia! Zapata? Ieri lo faceva in allenamento”

Manca veramente poco alla partita del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli: a qualche minuto dal big match ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore generale dei bergamaschi, Umberto Marino, che ha caricato i suoi in vista della sfida delle 15.

Zapata Atalanta (Getty Images)

Le parole di Marino nel pre-partita

Di seguito le dichiarazioni del direttore atalantino, che ha parlato anche del ritorno tra i convocati di Zapata:

“Lipsia in Europa League giovedì? Non ci pensiamo, abbiamo una partita troppo importante oggi è un match troppo bello per pensare al Lipsia. Zapata sta benissimo, mangiava l’erba ieri, è stato un piacere rivederlo in gruppo: adesso rientrerà a tutti gli effetti a disposizione”.