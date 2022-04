Insigne: “Chiedo scusa a tutti i tifosi! Bisogna farlo nelle prossime partite!”

Si è concluso da poco il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli: vittoria importantissima per gli azzurri, che battono 3-1 la Dea grazie ai gol di Insigne, su rigore, Politano ed Elmas. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN proprio il capitano azzurro.

Le parole di Insigne nel post-partita di Atalanta-Napoli

Di seguito le parole di Lorenzo Insigne , che ha commentato la sfida appena conclusa:

“Quanto pesa questa vittoria? Pesa tanto, noi però ora dobbiamo pensare partita dopo partita a fare il nostro. Sicuramente sapevamo che in palio ci fossero tre punti pesanti: abbiamo fatto il nostro e già da domani lavoreremo in vista della Fiorentina.

L’Italia? Mi dispiace, non posso fare altro se non chiedere scusa ai tifosi: oggi però era importante vincere e pensare a questa partita. Il gol lo dedico a mio figlio, che mi ha chiesto di dedicargli il gol con un messaggio, perché domani è il suo compleanno: adesso mancano 7 partite importanti e dobbiamo affrontarle nel modo giusto tutte quante”.