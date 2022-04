Anguissa, Kvaratskhelia, Olivera: tutte le cifre del Napoli che verrà

L’edizione odierna de Il Mattino prova a tracciare un profilo del Napoli della prossima stagione. I primi due acquisti saranno quelli di Kvaratskhelia e Olivera, rispettivamente dalla Dinamo Batumi e dal Getafe.

Il 2001 georgiano andrà a rinforzare il reparto avanzato dopo l’addio ufficiale di Insigne e quello probabile di Mertens. Guadagnerà 900 mila euro a stagione fino al 2027 e, con una serie di bonus, il suo stipendio potrà arrivare fino a 1,1 milioni. C’è ancora da vedere qualcosa sul prezzo del cartellino (9,5 milioni) che il Napoli vorrebbe pagare in tre anni, ma la trattativa appare ormai conclusa.

FOTO: Getty – Napoli Kvaratskhelia

Stesso discorso per il terzino sinistro, che pure si legherà al Napoli per cinque anni. Al Getafe andranno circa 13 milioni, anche in questo caso pagabili in più esercizi.

Ultimo, ma certo non meno importante, Frank Anguissa, che sarà riscattato dal Fulham, a cui verrà presentata un’offerta leggermente più bassa rispetto ai 12 milioni pattuiti inizialmente, ma senza tirare troppo la corda.