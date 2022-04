Calciomercato Napoli, Veretout ai ferri corti con la Roma: parole dure di Mourinho

Il Napoli, in piena lotta scudetto dopo due anni fuori addirittura dalla zona Champions League, potrebbe cambiare molto nella prossima sessione di calciomercato. Gli azzurri, infatti, saluteranno Insigne, destinato al Toronto, e dovranno risolvere situazioni spinose come quelle di Fabian Ruiz ed Ospina.

Per questo motivo la società ha già iniziato a guardarsi attorno e, naturalmente, iniziano a circolare già i primi nomi per il mercato in entrata. Uno di questi, Jordan Veretout, è da tempo nel mirino del Napoli e potrebbe tornare sul taccuino di Giuntoli prepotentemente. Le qualità del centrocampista francese sono indiscutibili e, quest’anno, ha trovato poco spazio alla Roma con Mourinho.

Veretout Roma

Il tecnico portoghese ha parlato anche della sua situazione nel corso della conferenza stampa odierna, che precede Sampdoria-Roma di domani. Mourinho ha ribadito l’indisponibilità di Veretout, non collegata però, apparentemente, ad un problema fisico. Di seguito le parole di Mourinho.

“Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi; e non bisogna dire quello che non posso dire, però non è disponibile per domani“.