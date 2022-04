Sarri shock sul derby perso dalla Lazio: “Mi sono vergognato”

Quest’oggi il campionato di Serie A è ricominciato dopo la settimana di sosta dovuta agli impegni della nazionale. Il calendario, come da prassi, prevede tre gare per questo sabato: Spezia-Venezia, finita per 1-0; Lazio-Sassuolo, conclusasi per 2-1; e infine Salernitana-Torino, attualmente 0-1.

La Lazio, in particolare, ha messo in campo una prestazione magistrale, dominando i neroverdi in lungo ed in largo per tutti i novanta minuti. L’allenatore dei capitolini, Maurizio Sarri, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita dopo la vittoria dei biancocelesti, soffermandosi anche sulla sconfitta biancoceleste nel derby. Di seguito le parole di Sarri.

ROME, ITALY – APRIL 02: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio celebrates after scoring the team’s second goal during the Serie A match between SS Lazio and US Sassuolo at Stadio Olimpico on April 2, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

“In campo con questo atteggiamento era una speranza. Non era facile, il derby ci ha lasciato scorie pesanti, per quanto mi riguarda pesantissime. Abbiamo fatto una partita di grandissima di altissimo livello”.

“Quando arrivavo a Formello mi vergognavo soprattutto per come è maturata la sconfitta contro la Roma. Mi vergognavo davanti ai tifosi e a tutti gli addetti ai lavori.“