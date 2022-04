PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI – Atalanta e Napoli scenderanno in campo e si sfideranno alle ore 15:00 a Bergamo, al Gewiss Stadium, per a gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Sfida importante per entrambe le squadre: il Napoli è in piena lotta scudetto, mentre l’Atalanta vuole rientrare in zona Champions League.

La classifica, attualmente, pone gli azzurri al secondo posto a 63 punti, a sole tre lunghezze dal Milan. I nerazzurri, invece, sono attualmente al sesto posto, dopo la vittoria della Lazio, a 51 punti ma con una partita da recuperare. Il quarto posto, occupato dalla Juventus, dista nove punti. I due club sono pronti a lottare e a dare tutto per vincere: ecco quindi le probabili formazioni Atalanta-Napoli.

Napoli, rebus centrocampo

Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo orfano di tre titolarissimi. Rrahmani ed Osimhen, infatti, non ci saranno in quanto diffidati, ed ammoniti nel corso della gara contro l’Udinese. Proprio contro i bianconeri si è fermato anche Di Lorenzo, che a causa di un contrasto con Silvestri ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Luciano Spalletti, Head Coach of SSC Napoli reacts during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tuttavia gli azzurri hanno già dimostrato di saper reagire alle assenze. Juan Jesus prenderà il posto di Rrahmani accanto a Koulibaly, mentre Zanoli sembra ormai certo di partire da titolare a destra. In attacco, spazio a Mertens per rimpiazzare Osimhen. Restano due grandi dubbi per Luciano Spalletti: uno riguarda il centrocampo, ed è il ballottaggio tra Zielinski e Fabian Ruiz; l’altro riguarda l’ala destra. Entrambi i centrocampisti non sono al top della forma, e giocherà chi sarà più avanti nella preparazione. Per l’out destro offensivo, invece, sembra essere in vantaggio Matteo Politano sul ritrovato Lozano.

Atalanta, dubbio trequarti

Situazione diversa invece per l’Atalanta. Gasperini può contare ora su gran parte della sua rosa, eccezion fatta per Ilicic e Toloi, entrambi indisponibili. In luogo di Toloi giocherà Djimsiti in una scelta quasi obbligata, mentre per la trequarti c’è l’imbarazzo della scelta.

Per il ruolo da prima punta Boga sembra in vantaggio su Muriel, mentre Malinovskyi è quasi certo di partire dal primo minuto. Koopmeiners, Pessina e Pasalic si giocano una maglia da titolare in tre: l’olandese è davanti. Da ricordare anche la convocazione di Duvan Zapata, destinato però a restare in panchina.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Insigne, Mertens. All. Spalletti.