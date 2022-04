Ultime calciomercato, addio tra Demme e il Napoli? Pronte due alternative

Il Napoli scenderà in campo domani alle ore 15:00 a Bergamo contro l’Atalanta, in una sfida cruciale per il finale di campionato. Pur con le assenze di Di Lorenzo, Osimhen e Rrahmani, Spalletti può sorridere per il centrocampo. Sono a pieno regime infatti Anguissa, Lobotka, Zielinski e Fabian, e il mister potrà scegliere i titolari in base alla sua idea tattica per imbrigliare i nerazzurri.

Proprio a centrocampo il Napoli potrebbe cambiare qualcosa durante la prossima sessione di calciomercato. Oltre alla situazione Fabian Ruiz, infatti, potrebbe andar via anche Diego Demme, stando a quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com.

CREMONA, ITALY – OCTOBER 02: Gianluca Gaetano of US Cremonese gestures during the Serie B match between US Cremonese and Ternana at Stadio Giovanni Zini on October 02, 2021 in Cremona, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

A causa del poco minutaggio, il mediano potrebbe chiedere la cessione. Il Napoli, comunque, avrebbe già ben chiare due alternative. La prima corrisponde al nome di Tameze, centrocampista dell’Hellas Verona da tempo nel mirino del Napoli. La seconda, invece, sarebbe la permanenza di Gaetano con il Napoli, dopo le due buone stagioni in Serie B con la Cremonese