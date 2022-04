Tomori lancia la sfida a Koulibaly: il rossonero vuole riuscirci in Italia!

Questa stagione sta vedendo protagoniste al vertice Inter, Napoli e Milan. In particolare, tra i rossoneri, Fikayo Tomori si sta distinguendo in modo netto, affermandosi come uno dei centrali PIù solidi del campionato. In una recente intervista rilasciata a Sportmediaset, l’ex Chelsea ha fatto delle affermazioni importanti: nel mirino c’è lo scudetto, ma il difensore inglese non ha intenzione di fermarsi lì.

“Siamo giovani ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic e Giroud che hanno vinto in carriera, come anche Kjaer e Maignan. Siamo felici di giocare nel Milan e contenti del fatto di poter vincere qualcosa. Spero di diventare il miglior difensore della Serie A, lavoro per fare sempre meglio, in ogni allenamento. La cosa più importante comunque è che il Milan vinca“.