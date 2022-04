Italia fuori dal Mondiale: la risposta di Koulibaly è da brividi

Kalidou Koulibaly, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal tra i vari temi, si è espresso anche riguardo la recente eliminazione dell’Italia dal prossimo Campionato del Mondo con delle parole molto toccanti. Mentre la Nazionale azzurra non è riuscita a qualificarsi, Koulibaly, dopo il successo continentale in Coppa d’Africa, ha trascinato il suo Senegal anche ai Mondiali ed ha affermato che da parte sua, porterà un po’ di Napoli in Qatar.

Di seguito le sue parole:

“Mi dispiace che l’Italia non ci sarà al Mondiale. Conosco la qualità dei calciatori italiani, ho imparato tantissimo da questo paese. Giocare playoff divisi in semifinali e finali rende il tutto ancora più complicato. Io che posso, porterò un po’ di Napoli con me al Mondiale!“