VIDEO | Juventus-Napoli, DEFERITI De Laurentiis e la società!

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, il responsabile sanitario Raffaele Canonico e la società sono stati deferiti dalla procura della FIGC a causa dei fatti di Juventus- Napoli disputata il 6 gennaio. Il club partenopeo schierò in campo tre giocatori in isolamento domiciliare: Lobotka, Zielinski e Rrahmani, ora avrà il via l’iter legale che seguirà al deferimento. Il match finì 1-1 con le reti di Mertens e Chiesa.

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, l’avvocato Edoardo Chiacchio: “La procura federale ha agito su segnalazione della FIGC. Il deferimento ci può stare ma non deve dare grandi patemi. I precedenti non fanno pensare a nessuna penalizzazione o partita persa a tavolino. Immobile venne fatto giocare contro il Torino, nonostante fosse risultato positivo. La Lazio venne multata e i medici inibiti, ma non ci fu nessuna penalizzazione o sconfitta a tavolino per la squadra“.

