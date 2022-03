Auriemma spaventa i tifosi: “Osimhen-Napoli, do una notizia”

Si entra sempre più nel vivo delle voci di calciomercato: ad alimentare i rumors su un possibile trasferimento di Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ci ha pensato Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano ha sganciato una vera e propria bomba in diretta su Teleclub Italia.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (L) celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Auriemma sicuro: “Osimhen lascerà Napoli in estate!”

Di seguito le dichiarazioni di Raffaele Auriemma, che senza mezzi termini ha pronosticato un addio dell’attuale numero 9 del Napoli, Victor Osimhen:

“Lo dico oggi: Osimhen a fine stagione andrà via dal Napoli. La società che non riuscirà a prendere Haaland verrà a comprarsi Osimhen: è troppo più forte di tutti. Quando finirà il campionato il nigeriano riceverà le offerte dei club che non riusciranno ad acquistare Haaland. Quindi lì dove non andrà Haaland ci andrà Osimhen. Il Napoli farà un sacrificio ma rifarà la squadra perchè vendendolo e si spera di vendere anche Fabian Ruiz, accumulerà quei 130-140 milioni grazie ai quali rifarai per intero la squadra”.