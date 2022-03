Napoli, attaccanti poco lucidi? Una statistica rilancia gli azzurri

Già come aveva premesso a inizio stagione, il Napoli sembra poter ancora ambire al titolo italiano dopo aver intrapreso questo campionato con l’unico obiettivo intitolato Champions League. Infatti, a distanza di otto giornate dalla fine, gli azzurri mantengono il loro secondo posto ameno tre punti del Milan per far sì che il sogno scudetto possa in qualche modo rimanere vivo, nonostante i risultati non positivi negli scontri diretti.

Oltre a piazzarsi secondo a 60 punti, il Napoli conquista la seconda posizione anche di un’altra classifica: stavolta non riguarda la corsa allo scudetto ma bensì la qualità di occasione alla rete. Infatti, con gli “Expected Goals” viene misurata quest’ultima calcolando la vera probabilità che termini con un goal.

Victor Osimhen, Napoli-Udinese

Riguardo ai dati relativi degli Expected Goals, Opta ha stilato una classifica che posiziona in pole position l’Inter, mentre sugli altri due scalini del podio restano Napoli e Roma. Ecco la classifica completa:

1) Inter 68 (+8); 2) Napoli 67 (+4); 3) Roma 66 (+15); 4) Juventus 58 (-1); 5) Milan 57 (-9); 6) Atalanta 49 (-2); 7) Torino 49 (+14); 8) Fiorentina 46 (-1); 9) Lazio 45 (-4); 10) Verona 36 (-6); 11) Sassuolo 36 (-7); 12) Udinese 34 (+4); 13) Bologna 31 (-2); 14) Spezia 27 (-2); 15) Sampdoria 26 (-3); 16) Genoa 26 (+4); 17) Cagliari 26 (+1); 18) Empoli 23 (-10); 19) Salernitana 16 (0); 20) Venezia 12 (-10).