Kvaratskhelia, parla il ds della Dinamo Batumi: “Napoli? C’è una sola verità”

Il Napoli ha messo sempre più gli occhi su Kvicha Kvaratskhelia, attaccante attualmente in forza alla Dinamo Batumi, club che milita nella Erovnuli Liga, massima serie georgiana. A proposito di questo, infatti, ha parlato nelle ultime ore anche il direttore sportivo del club.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Napoli su Kvaratskhelia: le parole del ds della Dinamo Batumi

Di seguito le dichiarazioni di Lado Dvalishvili, ds del club georgiano in cui attualmente gioca Kvicha Kvaratskhelia:

“Il suo agente è un mio vecchio amico. Mi ha detto che avremmo avuto la possibilità di portarlo a Batumi e ho detto subito di sì. Abbiamo firmato un biennale e nell’estate che verrà ci saranno cose molto interessanti per il futuro: sarà lui a decidere dove andare. Ha raggiunto e firmato un accordo col suo precedente club per rescindere il contratto. Non tornerà al Rubin Kazan: da noi è arrivato come ‘free agent’. Napoli? Questa domanda è da fare a lui e al suo agente: io sarei felice se arrivasse in un club prestigioso come il Napoli, ma non ho mai parlato con loro“.