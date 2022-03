Calciomercato Napoli, duello con la Juventus per un esterno argentino

Nahuel Molina, esterno ventitreenne in forza all’Udinese, si sta mettendo estremamente in luce con i bianconeri, attirandosi le attenzioni di svariati club italiani. Tra questi, non è un segreto che anche Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su di lui.

Ma secondo Tuttosport il d.s. azzurro dovrà affrontare l’ingombrante presenza della Juventus nella trattativa.

La Vecchia Signora è alla ricerca di un laterale che possa prendere il posto di Cuadrado, ormai trentatreenne e in scadenza di contratto.

Molina è riuscito a mettere già a segno cinque reti e ha servito un assist in ventisei presenze.